18 miljoen keer bedankt, beste lezers uit Aalst! Rutger Lievens

31 december 2019

10u43 4 Aalst Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Aalst flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Aalst zijn meer dan 18,7 miljoen keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

2019 was een bewogen jaar in Aalst. Het meest gelezen artikel is dat van de café-uitbaters van de Irish Pub aan het station, die een racistische haatbrief in de bus kregen. Het dodelijk ongeval van de 11-jarige jongen Celio aan de fabriek Tereos raakte heel Aalst in het hart. Aalst treurde ook om 14-jarige Kayleigh die overleed bij een tragisch ongeval in Nieuwerkerken.

Het was natuurlijk ook het jaar dat Unesco Aalst carnaval van de werelderfgoedlijst schrapte - of stapte Aalst zelf uit Unesco? Aalst was eventjes wereldnieuws.

Het was zeker niet allemaal kommer en kwel in Aalst. Integendeel, er waren vele - vaak kleine - goede daden die ons optimistisch mogen stemmen voor het jaar dat komt. Zo kreeg de 7-jarige Sebastien vorige week nog 50 euro van een onbekende ‘Secret Santa’ in een winkel in Aalst. Zomaar.



Beste lezer, laat ons in 2020 die vele kleine goede daden niet uit het oog verliezen. Een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.