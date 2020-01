16-jarige tekenaar carnavalsaffiche liet zich inspireren door ‘Baby New Year Celebrates’ van Leyendecker Rutger Lievens

12 januari 2020

09u02 0 Aalst In het Frans zeggen ze: ‘Des goûts et des couleurs, on ne dispute pas’. Maar Aalst zou Aalst niet zijn, mocht elke carnavalist geen mening hebben over de carnavalsaffiche. ‘Plagiaat’, roepen carnavalisten over het ontwerp van de jonge ontwerper Staf De Koninck (amper 16 jaar). “Ik liet me inderdaad inspireren door ‘Baby New Year Celebrates’ van Leyendecker”, zegt Staf. “Dat is helemaal geen geheim.”

De affiche van Aalst carnaval is ook in 2020 ‘talk of the town’. Eerst was er al het Feestcomité dat erover klaagde dat het stadsbestuur een affiche had gekozen dat niet bij de top 8 van de selectie van het Feestcomité zat. Deze affiche is de keuze van de stadsadministratie. Het ontwerp lekte een paar weken geleden trouwens al uit.

Leyendecker

Elk jaar na de voorstelling van de affiche van Aalst carnaval volgt er een stroom van commentaar. Te veel fluo, te weinig fluo, te veel ajuinen, te weinig ajuinen: geen ontwerper die eraan ontsnapt. ‘Plagiaat’ luidt het deze keer bij de vele carnavalisten. De affiche lijkt erg goed op de poster ‘Baby New Year Celebrates’ van de Duits-Amerikaanse kunstenaar J. C. Leyendecker uit 1937. De hoed van de baby is een vergiet geworden, de toeter een trompet. “Jammer voor alle creatievelingen die iets hebben ingezonden”, lees je hier en daar.

Die creatievelingen hebben natuurlijk niet allemaal gedacht aan een carnavalsaffiche in retrostijl in het jaar dat het Feestcomité haar 100ste verjaardag viert. “Het is helemaal geen geheim dat ik mij heb laten inspireren door die poster uit 1937. Ik zag dat passeren op internet en dacht: daar moet ik iets mee doen. Het is geen kopie”, vertelt Staf De Koninck (16).

Amper 16

Is het verboden? Piet De Koninck, vader van Staf, beantwoordt die vraag. “Natuurlijk is zoiets toegestaan. Dat doet niets af aan de creativiteit van het ontwerp. Hij heeft de baby ook helemaal zelf opnieuw getekend”, zegt Piet De Koninck, vader van Staf. Piet De Koninck staat er bekend om de ontwerper te zijn van Plopsaland. De ouders van Staf zijn enorm fier op hun zoon. “Het is fijn om te zien dat onze zoon ook ontwerperstalent heeft”, zegt Piet, die ons verzekert dat het ontwerp volledig van de hand is van zijn zoon en dat hij niet geholpen heeft. Staf De Koninck had vorig jaar ook al een ontwerp ingediend, maar won toen niet. De 16-jarige is echt zot van carnaval.

“Momenteel zit ik in het vijfde jaar middelbaar onderwijs in de Academie voor Beeldende Kunsten. Tekenen, schilderen en ontwerpen, daar ben ik dus zowel overdag als ’s avonds mee bezig. Dat ik als jonge gast mijn carnavalsaffiche overal mag zien opduiken in het straatbeeld, zal een onvergetelijke ervaring worden”, zegt Staf De Koninck. De inspiratie voor het ontwerp zocht Staf in het feit dat Carnaval in het Aalsters DNA zit en vaak met de paplepel wordt ingegeven. De titel is toepasselijk: “’t Es aane kleinen oeik è; zegt’er oeik isj iet op!”. “Het design heeft wat retro-invloeden, om het belang van erfgoed en tradities te onderstrepen”, klinkt het.