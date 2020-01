16-jarige Staf De Koninck ontwerpt affiche van Aalst carnaval 2020 Rutger Lievens

11 januari 2020

22u13 7 Aalst Staf De Koninck (16) tekende de winnende affiche voor deze carnavalseditie. Zijn ontwerp haalde het van 43 andere inzendingen. Hij mag dan wel jong zijn, een echte nieuweling in de carnavalswereld kun je Staf niet noemen. Bovendien is hij als inwoner van deelgemeente Baardegem een geboren en getogen Aalstenaar.

“Momenteel zit ik in het vijfde jaar middelbaar onderwijs in de Academie voor Beeldende Kunsten. Tekenen, schilderen en ontwerpen, daar ben ik dus zowel overdag als ’s avonds mee bezig. Dat ik als jonge gast mijn carnavalsaffiche overal mag zien opduiken in het straatbeeld, zal een onvergetelijke ervaring worden”, zegt Staf De Koninck.

De inspiratie voor het ontwerp zocht Staf in het feit dat Carnaval in het Aalsters DNA zit en vaak met de paplepel wordt ingegeven. De titel is toepasselijk: “’t Es aane kleinen oeik è; zegt’er oeik isj iet op!”. “Het design heeft wat retro-invloeden, om het belang van erfgoed en tradities te onderstrepen”, klinkt het.