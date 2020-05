16-jarige laat Marc Van Ranst dansen op Stayin’ Alive in animatiefilmpje Rutger Lievens

07 mei 2020

09u51 98 Aalst Stayin’ Alive, dat is de belangrijkste opdracht in deze coronatijden. Het is ook een hit van de Bee Gees én het liedje waar viroloog Marc Van Ranst op staat te dansen in een animatiefilmpje dat online de ronde doet. De 16-jarige maker van het filmpje, Staf De Koninck, hoopt dat de viroloog het leuk vindt.

Staf De Koninck ontwierp dit jaar de carnavalsaffiche in Aalst, maar maakt ook animatiefilmpjes. De 16-jarige zette Marc Van Ranst in het decor van VTM Nieuws en liet hem al dansend het virus verslaan. “Ik had toch tijd dus dacht ik: laat ik iets maken met Marc Van Ranst in de hoofdrol. Stayin’ Alive als soundtrack vond ik wel toepasselijk”, zegt hij. Of Marc Van Ranst het zelf leuk zal vinden? “Ik moet het hem nog eens doorsturen om te vragen of hij het leuk vindt, maar ik hoop van wel”, zegt hij. Het staat er nog maar net op, maar ondertussen is het filmpje meer dan 100 keer gedeeld op sociale media.