16 Bieb Bieb-boekenkastjes in de Sint-Annawijk Rutger Lievens

14 augustus 2019

17u30 2 Aalst Voortaan staan er zestien boekenkastjes in de Sint-Annawijk in Aalst. Wie er een boek uitneemt om te lezen, steekt er in ruil een ander weer in. Zo willen de buren van de Sint-Annawijk de buurt aan het lezen krijgen.

De buren dienden bij de stad via de oproep ‘Mijn Buurtidee’ hun voorstel in en de stad vond het leuk. “Er komen 16 boekenkastjes in de Sint-Annawijk, op het Ezelsplein en in de straten er rond. Elke kast krijgt een peter of meter die bewaakt of er nog genoeg boeken in de kast staan. ‘Neem een boek, geef een boek’, dat is het systeem”, zeggen Liv en Jozefien, twee van de initiatiefnemers. “Op die manier hebben we toch een fijne wijkbib in de Sint-Annawijk.”

Bij het openingsmoment kwam onder meer actrice Joke Devynck voorlezen voor de kinderen uit de buurt.