16 bewoners van wzc Sint-Job besmet met coronavirus: “Het gaat zeer snel” Rutger Lievens

10 april 2020

14u10 1 Aalst 16 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Job in Aalst zijn besmet met het coronavirus. In woonzorgcentrum De Faluintjes is het aantal besmette bewoners ondertussen opgelopen tot 11.

De cijfers zijn nog niet zo dramatisch als in sommige andere woonzorgcentra in Vlaanderen, waar soms tot de helft van de bewoners geïnfecteerd is. Toch stijgt het aantal besmette bewoners snel in de OCMW-woonzorgcentra in Aalst.

Begin deze week telden de Aalsterse woonzorgcentra 9 bevestigde gevallen. 7 bewoners van De Faluintjes in Baardegem en 2 in Sint-Job in Aalst. In De Faluintjes is er ook een personeelslid besmet, in Sint-Job zijn tien personeelsleden afwezig omdat zij mogelijk of effectief besmet zijn.

Mogelijk aparte afdeling

Op dit moment zijn er al 27 bewoners van deze wzc’s besmet met het coronavirus. “Het gaat om 11 personen in woonzorgcentrum De Faluintjes in Baardegem. 16 bewoners van Sint-Job zijn eveneens besmet. In woonzorgcentra Mijlbeke en De Hopperank staat het aantal besmettingen gelukkig nog op nul", zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA). Er zou een plan op tafel liggen om alle coronapatiënten naar één cohortafdeling in Sint-Job te brengen, maar dat is nog niet zeker. “Dat staat nog niet vast. De situatie wordt uur per uur bekeken. Het gaat zeer snel”, zegt de schepen.