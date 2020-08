150 jobs van Brantano-distributiecentrum Erembodegem dreigen verloren te gaan Rutger Lievens

26 augustus 2020

16u42 6 Aalst De 150 werknemers van het distributiecentrum van Brantano in Erembodegem vrezen dat bij de overname hun job zal verloren gaan. De overnemer, schoenenketen Van Haren, heeft in Nederland een gelijkaardig distributiecentrum.

Op dit moment is het distributiecentrum nagenoeg leeg. Een tiental personeelsleden van de IT-afdeling proberen er nog de uitverkoop te ondersteunen, maar voor de rest is er niemand aan de slag in het gebouw op het industrieterrein van Erembodegem.

“De personeelsleden en de vakbonden zijn bezorgd”, zegt Karen Van De Voorde. “Bij de eerste gesprekken met overnemer Deichmann, eigenaar van Van Haren, had die veel vragen over de personeelskost. Het verraste ons dat de overnemer niet goed geïnformeerd was over het kostenplaatje van het personeel. Voor het personeel van Erembodegem was de aankondiging dat Van Haren de overnemer zou worden een koude douche. Het bedrijf heeft een gelijkaardig distributiecentrum in Nederland. Dus het personeel vreest dat het distributiecentrum van Erembodegem zal sluiten. Ze voelen de bui hangen”, aldus de vakbond, die hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt over de toekomstplannen.