110 jaar oude spoorwegbrug Nieuwerkerken gaat tegen de grond Rutger Lievens

06 september 2020

10u52 3 Aalst De 110 jaar oude bakstenen spoorwegbrug in de Tolstraat in Nieuwerkerken is tegen de grond gegaan. Infrabel bouwt er een moderne brug van gewapend beton. Het treinverkeer op deze lijn herneemt maandagochtend.



Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorgwegnet, was in augustus al gestart met voorbereidende werken voor de vernieuwing van de spoorwegbrug in de Tolstraat. Die bevindt zich over de spoorlijn 50A tussen Brussel en Gent.

Er wordt dit weekend non-stop gewerkt, van vrijdagnacht tot zondagnacht. Het treinverkeer is uiteraard tijdelijk onderbroken, maar hervat op maandagochtend. Eerst werd de spanning van de bovenleidingen gehaald, vervolgens werden de leidingen neergelegd. Vier rupskranen braken de brug gecontroleerd af. vrachtwagens rijden af en aan om het puin weg te voeren.

De komende maanden zal de nieuwe brug gebouwd worden met behulp van een stalen bekisting. “Dit ingenieus systeem werd bij Infrabel uitgedokterd en al toegepast op een aantal bruggen op spoorlijnen in België”, zegt Charlotte Verbeke. “Op die manier kan het grootste deel van de werken uitgevoerd worden zonder onderbreking van het treinverkeer.”

De nieuwe brug is klaar in het voorjaar van 2021. Infrabel investeert 2,5 miljoen euro in dit project.