11.11.11: “Kritische stemmen zoals priester Daens worden nog altijd monddood gemaakt” Rutger Lievens

23 oktober 2019

13u42 0 Aalst Het standbeeld van priester Daens kreeg symbolisch een doek rond de mond. 11.11.11 wil met deze ‘standbeeldenstunt’ in heel Vlaanderen de aandacht vestigen op kritische stemmen die monddood worden gemaakt in binnen- en buitenland.

11.11.11 komt op voor wat zij de ‘changemakers’ noemen. “Changemakers streven naar een duurzame en leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze doen dat elk op hun eigen manier. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals en ga zo maar door”, zegt de organisatie. “Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. Steeds meer komt de vrijheid voor meningsuiting onder druk te staan. Via restrictieve wetten wordt het moeilijker om ngo’s of vakbonden te registreren, om financiering te ontvangen of om activiteiten te organiseren. Kritische stemmen worden gestigmatiseerd en gecriminaliseerd en ook het fysieke en digitale geweld neemt toe.”

Met een grote standbeeldenstunt vestigt 11.11.11 aandacht op deze krimpende ruimte voor het middenveld wereldwijd. “Changemakers moeten een stem in het debat krijgen. Daarom vragen we aan onze politici om hen overal in de wereld maximaal te beschermen zodat ze zich gesteund voelen in hun acties voor meer mensenrechten, democratie en een duurzame toekomst”, aldus 11.11.11.

In Aalst is er extra aandacht voor priester Adolf Daens. “Daens was onze Aalsterse ‘changemaker’. Hij kwam letterlijk op voor een duurzame en leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ook hij kreeg enorm veel tegenwind en kreeg letterlijk een spreekverbod opgelegd. Toch heeft hij altijd geprobeerd, samen met zoveel anderen, om iets in beweging te zetten ‘voor meer mensenrechten, democratie en een duurzame toekomst’. Priester Daens is dus voor ons hét voorbeeld van zo’n ‘changemaker.’”