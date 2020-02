100ste verjaardag Feestcomité gevierd in stadsfeestzaal Rutger Lievens

16 februari 2020

11u56 3 Aalst Het Feestcomité bestaat 100 jaar en dat is gevierd in de stadsfeestzaal in het vroegere stadhuis van Aalst. Enkele hoofdrolspelers uit de geschiedenis van het Feestcomité zoals Enrico Le Clair en Nicole Ringoir werden in de bloemetjes gezet.

Het Feestcomité werd 100 jaar geleden opgericht. Afgelopen weekend verscheen er nog een interview met de achterkleinzoon van Alfred Kelders, de vader van Aalst carnaval. In de Stadsfeestzaal in het vroegere stadhuis aan de Grote Markt van Aalst was er een drink op de 100ste verjaardag.

“In HLN las ik laatst nog een artikel dat de aandacht trok”, zei Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen. “Het was getiteld: ‘Af en toe eens een schouderklopje voor wat we doen, waarom niet!’ We lazen daar ‘zonder de dienst is er geen prinsenverkiezing, loopt de stoet in het honderd, is er simpelweg geen feest!’ Mag ik met grote trots zeggen: zonder carnavalisten en zonder groepen, is er geen carnaval”, aldus Dirk Verleysen.

“Zonder het Feestcomité was er geen carnaval geweest hoe we het nu kennen, was er nog steeds een kostuumwedstrijd in plaats van een prinsenverkiezing, was er nog steeds een stoet met groepen van buiten Aalst en hadden we nooit een Driekoningenfeest, een ajuinenworp en een popverbranding gekend! Feestcomité, bedankt, 100 keer bedankt!”, zei Verleysen.