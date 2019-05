100 euro subsidie voor activiteit op Autovrije Zondag Rutger Lievens

29 mei 2019

12u20 1 Aalst Verenigingen of groepen die een activiteit organiseren op Autovrije Zondag, krijgen van de stad Aalst 100 euro steun.

Op zondag 22 september organiseert de stad Aalst de vijfde editie van Autovrije Zondag. Die dag zijn alle straten binnen de ringstructuur R41/N9 tussen 12 en 19 uur het exclusieve domein van fietsers en voetgangers. “Groepen en verenigingen krijgen die dag opnieuw de kans om tussen 13 en 18 uur een toffe activiteit te organiseren op het Werfplein, Volksplaats, Houtmarkt of Vredeplein”, zegt de stad.

“Alle activiteiten die het gemeenschapsgevoel versterken en die het publiek gratis laten deelnemen komen in aanmerking voor een subsidie van de stad van maximaal 100 euro”, zegt de stad. “Activiteiten die duurzame mobiliteit of andere aspecten van duurzame ontwikkeling promoten kunnen nog eens 100 euro extra ontvangen. Inschrijven kan tot 1 juli via deze de website van de stad.”