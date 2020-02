10 nieuwe schuilhokken voor zwerfkatten Rutger Lievens

13 februari 2020

17u16 4 Aalst Vanaf 13 februari start de stad met de plaatsing van 10 nieuwe schuilhokken voor zwerfkatten. Het eerste hok krijgt een plaats aan de achterkant van het Forum op de Albrechtlaan.

Op 23 februari 2018 lanceerde de Vlaamse Regering een meerjarenplan dat onder meer stelt dat elke stad en gemeente moet inzetten op de zorg voor (zwerf)katten, inclusief het voorzien van voeding en beschutting. Om de steden en gemeenten hierbij te ondersteunen, lanceerde Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts schuilhokken voor zwerfkatten. De stad Aalst tekende in op het aanbod van de minister en bestelde 10 schuilhokken om te plaatsen nabij de bestaande zwerfkattenkolonies in Aalst.

Vrijwilligers zorgen voor katten

“De zwerfkattenkolonies liggen verspreid over het volledige grondgebied van Aalst en worden opgevolgd door een 20-tal vrijwilligers. Zij voorzien in voeding voor de katten, houden het schuilhok en de omgeving proper en melden problemen. Ook geven zij door als er niet gesteriliseerde zwerfkatten bijkomen in de kolonie zodat deze gevangen kunnen worden. Per kolonie zijn er minstens 2 vrijwilligers aangesteld”, zegt schepen van Dierenwelzijn Mia De Brouwer (N-VA).

Aantal zwerfkatten beperken

De stad zet zich al jaren in om de zwerfkattenpopulatie in Aalst onder controle te houden. “Zo krijgen katteneigenaars die hun kat laten steriliseren een premie van 30 euro of 15 euro voor het castreren. Elke 2 maanden organiseert de stad – in samenwerking met een professionele externe organisatie – vangacties van zwerfkatten. Een dierenarts onderzoekt en behandelt de gevangen katten. Daarna worden ze overgebracht naar het dierenasiel Sint-Hubertus waar liefhebbers de dieren kunnen adopteren”, zegt de schepen.