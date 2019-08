1.800 cannabisplanten vernietigd bij ontmanteling twee plantages op enkele uren tijd Koen Baten

09 augustus 2019

17u02 0 Aalst De civiele bescherming en de Aalsterse politie hebben in de Alfred Nichelsstraat en de Binnenstraat in Aalst samen 1.800 cannabisplanten vernietigd nadat er twee plantages werden ontdekt. In de Alfred Nichelsstraat werden 800 planten aangetroffen in een oud café aan de Cimorné, in de Binnenstraat ging het om ongeveer 1.000 planten in een woning. “Het is een goede zaak dat we de planten hebben aangetroffen en deze vernietigd hebben", aldus Christoph D’Haese.

De plantage in de Alfred Nichelsstraat werd gisteren al ontdekt na een inval van de politie. “We waren de zaak al een tijdje op het spoor en voerden al lang een onderzoek", laat D’Haese weten. “Bij de inval hebben we twee personen kunnen arresteren, die later vermoedelijk nog voorgeleid zullen worden.” De plantage werd vandaag ontmanteld door de civiele, en alle planten werden vernietigd. Het pand werd verzegeld. In het leegstaande café zouden ook andere criminele praktijken zich hebben afgespeeld.

De taak van de civiele bescherming zat er in Aalst echter nog niet op. Ze verplaatsten hun actieterrein naar de Binnenstraat, waar een hele woning professioneel was opgebouwd tot een cannabisplantage. Hier werden nog eens 1.000 planten gevonden. De plantage werd hier per toeval ontdekt. “De politie stond hier deze ochtend rond 10.00 uur aan de deur. Toen de eigenaar aankwam hebben ze hem meteen opgepakt", zegt een buurtbewoner. De elektriciteit zou afgepakt werden achter de meter, waardoor het niet meteen opviel. “Of beide zaken iets met elkaar te maken hebben dat moet nog blijken, daarover is nog niets duidelijk", zegt D’Haese.

De buren hebben nooit iets opgemerkt aan de woning, maar schrikken er niet van dat er een plantage werd gevonden. “Af en toe merkten we hier wel verdachte zaken op, maar we hadden nooit gedacht dat hier een plantage gevonden zou worden", klinkt het.

De buren in de Alfred Nichelsstraat reageren wel opgelucht. Zij hadden al langer in de gaten dat er iets niet deugde en zijn blij dat ze nu weer rustig kunnen slapen. “Overdag was hier bijna geen beweging, maar ‘s nachts stopte er regelmatig een auto om verschillende zaken in te laden en dan snel weer te vertrekken", klinkt het. “Volgens ons zitten ze hier intussen al een jaar, maar we hebben nooit iets geroken dus het moet zeer professioneel geweest zijn", klinkt het.

De Aalsterse burgemeester is heel tevreden met deze ontdekking. “Het gaat hier om een aanzienlijke hoeveelheid planten, die gelukkig nu allemaal vernietigd zijn. Het is een mooie opkuis voor de stad, en wij zullen er zeker blijven op werken en verder onderzoek op doen om deze illegale praktijken te stoppen", aldus D’Haese.