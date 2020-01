1.500 toeschouwers zien leerlingen DvM Basis en Humaniora schitteren op GeZapt! Rutger Lievens

28 januari 2020

13u37 28 Aalst DvM Basis en Humaniora in Aalst brachten het totaalspektakel GeZapt! in De Werf. Maar liefst 1.500 toeschouwers kwamen kijken.

Om de drie jaar organiseren de scholen DvM Basis en DvM Humaniora samen een totaalspektakel in cultuurcentrum De Werf. “450 leerlingen namen deel aan deze voorstellingen”, zegt Kristin Droessaert van DvM Humaniora. “Het is een kans voor onze leerlingen om hun dans-, muziek-, zang- en theatertalenten te tonen. Dit jaar brachten we ‘GeZapt!’ en schotelden we het publiek een leuke tv-avond voor”, zegt Droessaert. In totaal gingen 1.500 mensen kijken naar de verschillende voorstellingen.