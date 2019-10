1.200 jongeren vieren Dag van de Jeugdbeweging op de Grote Markt Rutger Lievens

18 oktober 2019

10u22 0 Aalst 1.200 koffiekoeken deelde jeugdraad Vonk voor schooltijd op de Dag van de Jeugdbeweging op de Grote Markt van Aalst. Minstens zoveel jongeren kwamen in uniform naar het centrum van Aalst om de dag van hun jeugdbeweging te vieren. Al was er naast het feesten ook wat angst voor de toekomst, jeugdraad Vonk verspreidde stickers met ‘Aalst vergeet de jeugd’.

Wat een feest was dat deze ochtend op de Grote Markt van Aalst. Dansen in uniform of nog een beetje wakker worden met een koffiekoek en chocomelk. Bandjes winnen van de Nacht van de Jeugdbeweging. Voor velen is dit een van de leukste ochtenden van het jaar en is opstaan voor een keer geen marteling. “Dit is superleuk, met alle jeugdbewegingen samen, in uniform op een schooldag”, zeggen Liese (15) en haar vrienden van scouts Terjoden. “We willen laten zien dat we scouts zijn en daar fier op zijn”, zeggen ze.

Jeugdraad Vonk organiseerde het feestje maar heeft redenen om minder happy te zijn. Zij deelden stickers uit met de slogan ‘Aalst vergeet de jeugd’. Een verwijzing naar de financiële besprekingen van de stad Aalst: waarschijnlijk sneuvelen zo goed als alle investeringen in jeugd voor de komende jaren. “Via onze actie vragen we aan het stadsbestuur: We zijn met velen, vergeet ons niet”, zegt Joke Coppieters van Vonk.

Schepen van Jeugd Ilse Uyttersprot (CD&V) was aanwezig voor schooltijd. “We kunnen jammer genoeg niet antwoorden op de vragen die Vonk en de jongeren ons stellen over de toekomst. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn uiterste best zal doen”, zegt de schepen.