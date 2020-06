1,2 miljoen euro Vlaams geld voor Aalsterse jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen Rutger Lievens

02 juni 2020

17u47 0 Aalst Vanuit Vlaanderen komt er 1.255.048,827 euro naar Aalst om te verdelen over cultuur, jeugd en sport. Het geld dient om de verenigingen te ondersteunen in deze coronatijden.

Schepen van Cultuur Jean Jacques De Gucht (Open Vld) is zeer blij met de Vlaamse centen. “Ik ben zeer verheugd dat Vlaanderen naast zijn eigen noodfonds ook middelen ter beschikking stelt aan de lokale overheid om plaatselijke cultuur-, jeugd- en sportverenigingen en initiatieven bijkomend te ondersteunen in deze zeer bizarre coronatijden waarin zij heel wat inkomsten mislopen door het te moeten annuleren van allerlei festiviteiten die geld in het laatje brachten. We overleggen zo snel mogelijk om de nodige afspraken te maken over de verdeling van een correcte en efficiënte verdeling van deze financiën”, zegt hij.

Ook schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA) denkt dat het geld van pas zal komen. “Deze financiering is broodnodig voor de sportverenigingen. Een belangrijk luik van hun financiering komt voort uit financierings- en andere activiteiten die door corona niet konden doorgaan. Om hun financiële gezondheid op peil te houden, en dús om te voorkomen dat de lidgelden sterk moeten opgetrokken worden, zijn deze middelen zeer welkom”, zegt hij.

Schepen Katrien Buelens (CD&V) zegt dat verenigingen het zwaar hebben door corona. “Creatief als we hier in Aalst zijn, zoeken zij verschillende oplossingen om de schade te beperken. Toch weegt dit niet op tegen de normale gang van zaken. Ik ben daarom zeer blij dat Vlaanderen hiervoor geld wil vrijmaken zodat wij als lokale overheid een extra financiële injectie kunnen geven aan het getroffen verenigingsleven”, zegt ze.