1.069 boetes na overtreden coronamaatregelen: “Wie hardleers is, werd beboet” Rutger Lievens

08 september 2020

18u38 4 Aalst In Aalst zijn er in totaal al 1.069 boetes uitgeschreven omwille van het overtreden van de coronamaatregelen. “Maar het overgrote deel van de Aalstenaars is de afgelopen weken en maanden zeer verantwoordelijk omgegaan met het opvolgen van de richtlijnen in de strijd tegen corona - ons aller gezondheid ten bate”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Op dit moment zijn er minder dan vijf patiënten besmet met corona opgenomen in de twee Aalsterse ziekenhuizen samen. Er ligt één iemand op Intensieve Zorgen. Er is al weken geen dode meer gevallen door het virus. “Dit is zonder meer veel beter dan voorheen en objectiveert en motiveert mijn versoepelingen”, zegt de burgemeester.

“Af en toe waren er echter wel hardleerse verstaanders die zich onverantwoordelijk gedroegen, en zoals aangekondigd zijn die mensen door de bevoegde diensten strikt opgevolgd en beboet”, zegt de burgemeester. “De cijfers: er waren in totaal 1.472 ‘coronameldingen’ bij onze politie. Daarvan werden 845 overtreders gevat die een minnelijke schikking ter betaling kregen overhandigd. Daarnaast kregen 224 personen een GAS-boete. We hanteerden dus een zeer strak handhavingspercentage. Niet omdat we dat fijn vinden, maar wel omdat de lat voor iedereen gelijk moet liggen en niet kan toegelaten worden dat sommigen er de kantjes aflopen en zo de gezondheid van anderen in gevaar brengen. We blijven waakzaam.”