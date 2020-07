1.023 kinderen doen deze zomer mee aan sportkamp van de stad Rutger Lievens

07 juli 2020

14u18 0 Aalst In totaal zullen deze zomer 1.023 kinderen deelnemen aan een zomersportkamp van de stad. Vorige week zijn de zomersportkampen van de stad Aalst van start gegaan.

Voor het hele jaar 2020 is het aantal plaatsen in de sportkampen aanzienlijk toegenomen. Het stadsbestuur besliste namelijk om meer middelen uit te trekken voor de sportkampen om zo de bestaande wachtlijsten te kunnen terugdringen. Waar er in 2019 nog plaats was voor 1.533 kinderen, is dat aantal in 2020 opgetrokken naar 1.812 plaatsen.

Schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA) zegt dat de wachtlijst daarmee zo goed als weggewerkt is. “In 2019 stonden er in totaal 123 kinderen op de wachtlijst voor een plaatsje in de sportkampen van de stad. De verhoogde capaciteit in 2020 is meer dan dubbel zo hoog als het aantal kinderen dat vorig jaar op de wachtlijst stond. Desondanks staan er ook dit jaar 23 kindjes op de wachtlijst. Hoewel dit al gevoelig minder is dan vorig jaar, is er toch nog wat werk aan de winkel. De cijfers tonen wel aan dat de sportkampen van de stad een absoluut succes zijn. Ik ben dan ook blij dat zovele kinderen – ondanks corona – een leuke tijd zullen kunnen beleven deze zomer in veilige omstandigheden”, zegt de schepen.