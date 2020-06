‘Zomerbroeiklassen’ voor kwetsbare lagere schoolkinderen Rutger Lievens

22 juni 2020

11u10 0 Aalst Vanaf 6 juli start Broeiklas met een zomerwerking: zomerbroeiklassen. Op deze manier zet Broeiklas vzw alles op alles om hun leerachterstand zoveel mogelijk te beperken. Sinds 24 maart organiseert Broeiklas vzw studiebegeleiding online voor kwetsbare lagere schoolkinderen.

Wegens de coronacrisis viel de fysieke studiebegeleiding plots weg. Maar vele ouders gaven aan dat hun kinderen zeker in deze moeilijke tijden nood voelden aan extra ondersteuning. Op nog geen 2 weken tijd zette Broeiklas online studiebegeleiding op poten. 90 kinderen worden zo vanop afstand verder geholpen. Verschillende online tools worden toegepast. Meest populair is Whatsapp. Dus een computer is geen vereiste.

Anse De Mil is projectcoördinator van Broeiklas. “Via onze online studiebegeleiding krijgen kinderen extra uitleg bij hun huiswerk, een duwtje in de rug en de motivatie om door te zetten! Wat onze vrijwilligers doen, is van onschatbare waarde. Maar liefst 64 vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om de nodige ondersteuning te bieden. Vrijwilliger Isabelle Van den Nest is enthousiast over de werking. “Ik hielp een kind met de regel 3. We oefenden gedurende meerdere sessies. Zó gelukkig ze was toen ze die regel onder de knie had. Ik ben er van overtuigd dat de bijstand van de vrijwilligers voor een wereld van verschil zorgt voor alle broeiklaskinderen.“

Zomerbroeiklassen

In de zomervakantie start Broeiklas met zomerbroeiklassen. Op woensdagnamiddag gaan anderstalige lagere schoolkinderen aan de slag met het Nederlands. “ Ze krijgen van alle kanten taalstimulering via creatieve activiteiten: knutselen, gezelschapsspellen, een uitstap naar de bibliotheek. Daarnaast wordt op maandag van juli en augustus de studiebegeleiding verdergezet zoals vóór corona: persoonlijk per kind, maar nu met de nodige veiligheidsmaatregelen. De vrijwilligers zijn alvast enthousiast om zich ook tijdens de vakantie in te zetten. Want leerachterstand omwille van corona: dàt verdienen de kinderen niet”, aldus Broeiklas.

Heb je interesse om vrijwilligerswerk te doen bij Broeiklas vzw? Neem vrijblijvend contact op met projectcoördinator Anse De Mil via broeiklasvzw@gmail.com of 0472/51 00 09