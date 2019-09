“Zo zou de De Ridderstraat er kunnen uitzien” Rutger Lievens

20 september 2019

10u01 0 Aalst Architect Marc Van Schuylenbergh droomt over een mooier Aalst en zet die dromen soms op papier. Zijn meest recente tekening is er een van een vernieuwde De Ridderstraat, de verbindingsweg tussen Kattestraat en Vredeplein. Oordeel zelf: mooier?

Blauw getinte straatstenen, hier en daar wat groen, stalen constructies van gevel tot gevel: De Ridderstraat zou er alvast helemaal anders uitzien. “In mijn ontwerp is er géén onderscheid tussen voetpad en straat. De bevloering bestaat uit gewassen beton met een blauw getint met de kleur van van blauwe hardsteen, afgewisseld met witte stroken. Deze witte lijnen zijn een abstractie van het klassieke zebrapad, maar dan doorlopend over heel de lengte van de straat. Daardoor ontstaat automatisch trager verkeer, want er is géén straat zoals nu. De auto is zijn plek kwijt”, zegt Marc.

“Er zijn ook led-lijnen voorzien in de bevloering en fragmentarische groenzone’s langs de gevels. Stalen constructies met ingebouwde straatverlichting verbinden visueel de gevels. Door alles op één niveau te brengen ontstaat ook de mogelijkheid om een klein terrasje te maken voor de lokale cafés en restaurants”, zegt hij.