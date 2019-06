“Zijn onze kinderen hier nog veilig?” Ernstige zorgen na racistische brief in de bus Politie heeft intussen verdachte in het vizier Rutger Lievens

05 juni 2019

16u43 14 Aalst Drie gezinnen uit de Weverijstraat in Aalst hebben een racistische brief in de brievenbus gevonden. De briefschrijver is volgens hen een buurman. “Die man is al kwaad als onze jonge kinderen op straat aan het spelen zijn. Wij dienen klacht in bij Unia en de politie”, zeggen ze. Die laatste heeft intussen een verdachte in beeld.

Niet één maar drie gezinnen in de Weverijstraat in Aalst hebben een racistische brief in de bus gevonden. Daarin werden enkele Aalstenaars met buitenlandse roots beesten genoemd. In een vorig artikel schreven we over de verontwaardiging op sociale media en de reacties van politieke partijen. De mensen die de brief ontvingen willen nu ook reageren.

Het gaat om drie Aalsterse gezinnen met een migratieachtergrond. “Ik ben een Nederlander met Congolese roots, de buren zijn Marokkaans-Spaans en in het derde huis hebben de mensen ook Congolese roots”, zegt Enoch Kashenda.

Individu

Hij is helemaal ondersteboven door de inhoud van de brief. “Het Vlaams Belang is voor de eigen mensen, maar ik kan niet geloven dat een politieke partij achter de inhoud van deze brief kan staan. Dit gaat om een individu en de buren hier denken te weten om wie het gaat. Een dertiger van wat verderop in de straat haat ons. Wij hebben gezinnen met jonge kinderen en die spelen graag samen op straat. De woorden die in de brief staan, kennen we maar al te goed: profiteurs, marginalen. Het zijn dingen die die buur naar ons roept. Hij rijdt ook vaak veel te hard door de straat, een gevaar voor spelende kinderen”, zeggen ze.

De buren zijn verontrust door deze brief en vragen zich af of de kinderen nog veilig op straat kunnen spelen. “Het is iemand die ons adres kent, die ons duidelijk haat. We zijn bezorgd om de kinderen, zijn zij nog veilig?”, zegt Enoch. “We zullen alleszins een klacht indienen bij Unia en bij de politie”, zegt hij.

We hebben een lokale medewerker in Aalst en we groeperen het aantal meldingen. Is het eerder een burenruzie die is ontaard in de euforie van de verkiezingsresultaat, of is het iets structureel? Lode Nolf, woordvoerder van Unia

Inmiddels heeft het Interfederale Gelijkekansencentrum Unia proactief een dossier geopend. “We hebben een lokale medewerker in Aalst en we groeperen het aantal meldingen. We onderzoeken de grootte van de actie. Is het eerder een burenruzie die is ontaard in de euforie van de verkiezingsresultaat, of is het iets structureel?”, aldus woordvoerder Lode Nolf.

Politici reageren

Ook politici reageerden afwijzend op de brief. “Voor sp.a blijven alle Aalstenaars die respectvol willen samenleven evenwaardig aan elkaar. Racisme en discriminatie horen niet thuis in onze stad”, schrijft Sam Van de Putte, fractievoorzitter van sp.a Aalst op Twitter.

De brief is “puur racisme”, stelt de Groen-fractie in Aalst . “Aan onze burgervader Christoph D’Haese om een duidelijk signaal te geven dat voor racisme en opruiing geen plaats is in onze stad. Ook wordt het hoog tijd dat de vertegenwoordigers van migratiekritische partijen zich nadrukkelijk distantiëren van dergelijke uitspraken en racisme onder bepaalde delen van hun achterban.” Ook voorzitter Meyrem Almaci deelde een post over de brief. “Sinds 26 mei laten sommigen alle remmen los. (..) Een weerbare democratie vereist duidelijke tegenkracht tegen wie haar bedreigt.” Vlaams Belang Aalst liet weten niets met de brief te maken te hebben.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) veroordeelt het racisme scherp. “Voor haat is er geen plaats in Aalst. De politie zal een onderzoek starten”, zegt hij.