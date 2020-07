‘Zegget mé a roiten’ maakt van je buurt een openluchttentoonstelling Rutger Lievens

13 juli 2020

18u47 0 Aalst De 3 lokale dienstencentra LDC De Maretak (Mijlbeek Aalst), LDC De Toekomst (Watertoren Aalst) en LDC De Dendervallei (Herdersem dorp) organiseren, met de steun van Gezonde stad Aalst en Logo Dender vzw, een raamposter-project ‘Zegget mé a roiten’. Zo willen ze de buurtbewoners meer verbinden.

“In Aalst willen de 3 LDC’s, Gezonde Stad Aalst en Logo Dender vzw verbinding en ontmoeting centraal plaatsen, ook in tijden waarin dit niet evident is omwille van afstandsmaatregelen. Want: verbonden zijn met anderen is essentieel om je goed in je vel te voelen", zegt Felke Van Der Stichelen van Logo Dender. “Deze zomer zullen we meer ‘in ons kot’ verblijven dan andere zomers en van de vakantie genieten in onze eigen buurt. De ideale gelegenheid om van de buurt een bezienswaardigheid te maken, een aangename plaats om te (her)ontdekken en de buurtbewoners beter te leren kennen.”

Alle buurtbewoners van Mijlbeek, de Watertoren en Herdersem ontvangen een pakket met twee posters en stickers. De posters kunnen ze aan hun raam hangen. Elke poster wordt uniek: de bewoners schrijven, plakken, tekenen iets persoonlijks dat ze met de buurt willen delen. “Zo wordt de buurt een grote openluchttentoonstelling van 15 juli tot en met 31 augustus 2020. Met de bijgeleverde raamstickers kan je jouw appreciatie uiten. Creaties kunnen ook gedeeld worden met de #ikbuurtmee op sociale media. Na de zomercampagne volgen nieuwe acties tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Samen gaan we voor een veerkrachtige buurt”, luidt de oproep.

Meer info op www.gezondegemeente.be.