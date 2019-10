‘The Horrormaze’ is open: “Betere reviews dan spookhuizen van Walibi en Bobbejaanland” Rutger Lievens

30 september 2019

19u53 42 Aalst Eens lekker griezelen kan opnieuw in The Horrormaze in café Coaster in Aalst. De editie van 2019 kreeg het thema ‘Freakshow’. Vorig jaar bezochten 2.100 fans de horrordoolhof. Dat record wordt dit jaar ongetwijfeld gebroken. Na zes jaar is The Horrormaze uitgegroeid tot een van de leukste attracties van Aalst.

Het wordt weer een hectische Halloween voor Kristof Den Herder en Carla De Leeneer van café Coaster maar ze zouden het niet anders willen. De café-uitbaters zijn niet alleen enorm grote fans van pretparken - ze zijn vaste klant in Europapark - maar houden ook van horror. Ooit begon het met een gek idee: een griezeldoolhof in een deel van het café. In het eerste jaar kwamen er 170 bezoekers langs. Sindsdien is het aantal bezoekers elk jaar verdubbeld. Het tweede jaar waren er 380 bezoekers, het jaar nadien 750. De volgende editie groeide het bezoekersaantal naar 1.200 en de laatste Halloween kwamen er maar liefst 2.100 mensen langs. “Hallucinant”, noemde Kristof het.

Freakshow

Vorig jaar was het thema ‘The Twilight Zone’, gebaseerd op de gelijknamige serie. Deze keer wordt Coaster het mekka voor ‘freaks’. The Freakshow’, die titel kreeg The Horrormaze dit jaar. “360 vierkante meter groot dit jaar, iets groter dan bij de vorige editie. We laten tot 25 mensen toe per keer”, zegt Kristof.

Vorig jaar waren ze verrast door het succes. Op sommige momenten stond er een wachtrij, dus is het nu een week langer griezelen in Coaster. “Gemiddeld zit je er bijna 20 minuten in. Het doel is: mensen even te laten vergeten dat ze in een café zijn. Soms zitten er mensen 30 minuten in en durven ze niet meer verder. Ik hoorde eens een bezoeker zeggen: ‘Ik ben mijn pilletje voor mijn hart vergeten pakken’. Ze zat er al een half uur in. Ik heb er haar toch maar uitgehaald”, zegt Kristof.

Beter dan Walibi

Ook van de experts is er alleen maar lof voor de griezeldoolhof. “Recensenten van Scare Zone zijn vorige keer langsgeweest. Die doen niets anders dan spookhuizen bezoeken en geven daar hun mening over. Volgens die experst is ons spookhuis beter dan dat van Walibi en Bobbejaanland”, zegt Kristof fier.

The Horrormaze is elk weekend te bezoeken, nog tot 9 november.