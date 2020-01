Exclusief voor abonnees ‘Team Belgium for Australia’ zoekt sponsors om breiwerkjes naar de koala’s te verzenden Rutger Lievens

16 januari 2020

11u46 4 Aalst ‘Team Belgium for Australia’ telt na iets meer dan een week al 33.000 leden op Facebook. Zoveel mensen zijn in België bezig met het breien, naaien en haken van buideltjes voor de door bosbranden getroffen kangoeroes en koala’s. Debby Goossens uit Rumst en Sarah Wenes uit Hofstade bij Aalst namen het initiatief om de groep Team Belgium for Australië op te starten. Om al die buideltjes naar Australië te kunnen verzenden is er geld nodig en daarom vragen ze de hulp van sponsors.

‘Team Belgium For Australia maakt onder meer ‘hanging bags’ voor de babykangoeroes. Die zijn het gewend om in een buideltje te zitten. “Er zijn heel veel wezen door de verwoestende branden in Australië. Dertig procent van de koala’s is uitgeroeid dus er zijn veel kleine koalawezen. Er zijn niet alleen koala’s of kangoeroes die hulp nodig hebben, er zijn ook veel kleine diertjes. Egeltjes, muisjes, vleermuisjes worden opgevangen en hebben bescherming nodig”, vertelde Sarah uit Aalst onlangs in een interview.

Ondertussen zijn er heel veel Belgen bezig aan het breien voor Australië. Al die werkjes moeten natuurlijk ook nog aan de andere kant van de aardbol geraken. Daarom zijn de initiatiefnemers op zoek naar sponsors.

