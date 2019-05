“Te weinig Aalstenaars weten dat er een Rubens hangt in Sint-Martinuskerk” Rutger Lievens

31 mei 2019

13u51 6 Aalst Het Rubens-schilderij in de Sint-Martinuskerk is een verborgen parel, waarvan zelfs de meeste Aalstenaars niet weten dat het zich in hun stad bevindt. Mogelijk komt daar nu verandering in met Vlaamse Meesters in Situ. Op veertig locaties in Vlaanderen kan je meesterwerken bekijken en ook het altaarstuk ‘De Heilige Rochus’ in Aalst is daar bij.

Mocht dit werk ooit verkocht worden op een kunstveiling, het zou van de hand gaan voor vele tientallen miljoenen euro’s. Ondanks de financiële en artistieke waarde van ‘De Heilige Rochus’ van Pieter Paul Rubens, hangt het werk al jaren vrij anoniem in de Sint-Martinuskerk. Zelfs bij Aalstenaars zelf is het schilderij niet erg bekend. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) hoopt dat daar nu verandering in komt. “Sinds enkele jaren is de kijk waarop men binnen en buiten Aalst naar onze stad kijkt positief veranderd. Mensen hoeven niet meer naar de grote steden om kunst te bekijken, met PiKANT! en Rubens kunnen ze in Aalst terecht.”

Hophandelaars

Pieter Paul Rubens schilderde het meesterwerk in opdracht van de Aalsterse hop- en graanhandelaars. In 1619 besloot het gilde van de hop- en graanhandelaren in Aalst om een altaar voor haar patroonheilige Sint-Rochus op te richten. De gildebroeders bestelden bij Rubens een schilderij waarin Sint-Rochus aangesteld wordt tot voorspreker van pestlijders. Rubens voltooide het doek tussen 1623 en 1626. In 1626 overleed zijn vrouw overigens ook aan de pest. Hij maakte er een dramatische en originele compositie van. Rochus knielt neer en kijkt over zijn schouder naar Christus, die dynamisch achter hem oprijst. Christus wijst naar een engel die een bord draagt met de woorden: ‘U zult een beschermer zijn tijdens pestepidemieën’. Vlakbij zit de hond die Rochus brood bracht toen de heilige zelf bijna overleed aan de pest. Onderaan liggen pestlijders koortsig op hulp te wachten”, zegt Laurien Van Melckebeke van de dienst Toerisme.

Louvre

Op 16 augustus 1794 roofden de Fransen het werk en brachten het naar het Louvre. Daar hing het samen met de Kruisafneming van Rubens, geroofd uit de kathedraal van Antwerpen. In 1815 keerde het schilderij van Sint-Rochus terug naar Aalst.

Van 1 juni tot en met 30 september kan je dit prachtige werk op een unieke manier beleven: “Via een metershoge trap sta je oog in oog met de personages. Een touchscreen geeft je extra informatie over het kunstwerk, zijn maker, de context waarin het geschilderd werd en het andere waardevolle erfgoed van de Sint-Martinuskerk. Het unieke werk en verhaal van Rochus worden ook op kindermaat verhaald”, zegt schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA).

Vanaf 1 juni tot en met 30 september is de kerk elke dag gratis te bezoeken tussen 9 en 17 uur, op vrijdag tot 14 uur. Alle info over Vlaamse meesters in situ: www.vlaamsemeestersinsitu.be