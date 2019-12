‘t Oilsjters Zangpalois: Prinsencaemere en 3.500 carnavalisten kleuren Oktoberhallen rood, wit en geel Rutger Lievens

01 december 2019

15u38 8 Aalst ‘t Oilsjters Zangpalois van De Prinsencaemere kleurde de Oktoberhallen in Wieze in de Aalsterse kleuren rood, wit en geel. Tijdens een avondvullende show toonden de prinsen carnaval van Aalst hun zangtalent onder begeleiding van de 65-koppige Foreverband, werden carnavalshits meegezongen door de hele zaal en werd er gespot met Unesco en het paard van Dendermonde.

3.500 Aalsterse carnavalisten zakten af naar de Oktoberhallen in Wieze voor ‘t Oilsjters Zangpalois van de Prinsencaemere. “De show werd begeleid door 65 muzikanten van de Foreverband onder leiding van Filip Adriaenssens. Er waren een 15-tal danseressen van K-dance, we hadden prinsen van de Prinsengarde als gast, Nicole Schellinck vierde haar 79ste verjaardag, kandidaat-prinsen Yvan en Werner zongen hun liedjes, en ook zes ex-kandidaten die net geen prins geworden zijn traden mee op. In totaal zongen 25 prinsen van de Prinsencaemere mee in ‘t Oilsjters Zangpalois, waaronder Michel Cleemput die van Tenerife teruggekomen was. Achter de schermen waren er een paar honderd medewerkers actief”, vertelt prins carnaval Kristof Devos.

De Foreverband speelde medleys met in totaal een kleine 100 carnavalkrakers. “En natuurlijk was er plaats voor de typische spot en lach: een knipoogje naar de burgemeester want we traden op in een mooie evenementenhal in Wieze. Er was een knipoogje naar de vrouwen, een knipoogje naar UNESCO en de apotheose was een vette knipoog naar Dendermonde met de intrede van ons Ros Balatum in de Oktoberhallen van Wieze”, vertelt Devos.