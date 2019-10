‘Succesvolle BE-Alerttest’: stad Aalst stuurde een bericht naar 6.056 geregistreerde inwoners Rutger Lievens

03 oktober 2019

15u00 0 Aalst De stad Aalst noemt de BE-Alerttest geslaagd. “Donderdag hebben meer dan 200 steden en gemeenten in België een testbericht gestuurd naar hun inwoners via BE-Alert, het alarmeringssysteem van de FOD Binnenlandse Zaken”, zegt de stad. “De stad Aalst stuurde een bericht naar 6.056 geregistreerde inwoners. Deze test was een goede oefening om het systeem uit te proberen.”

BE-Alert is een alarmeringssysteem van FOD Binnenlandse Zaken waarmee steden en gemeenten hun burgers kunnen verwittigen en de nodige instructies kunnen geven bij een noodsituatie. Deze boodschappen worden verspreid via sms, e-mail of gesproken telefoonboodschap.

“Op donderdag 3 oktober 2019 deed de stad Aalst mee aan de grootschalige alarmeringstest om BE-Alert zoveel mogelijk in de kijker te zetten. De oefening werd vooraf aangekondigd in CHIPKA, via de website, de pers en sociale media en dat leverde in drie weken tijd maar liefst 681 extra inschrijvingen op. In Aalst ontvingen 6.056 bewoners die zich inschreven voor BE-Alert een testbericht via sms”, aldus de stad.

Registreren kan nog steeds op www.be-alert.be.