‘Soirée Levensloop Live’ in De Handelsschool ten voordele van Levensloop Rutger Lievens

16 september 2019

11u15 4 Aalst Het team van GO! De Handelsschool organiseert op 20 september ‘Soirée Levensloop Live’ ten voordele van Levensloop.

“Het team van GO! De Handelsschool Aalst neemt opnieuw deel aan Levensloop Aalst 2019. Op 5 en 6 oktober engageren we ons om een hele nacht in beweging zijn, samen met alle andere Levensloopteams in Aalst”, zegt de school. “Waarom? Dat lijkt ons logisch! Iedereen van ons kreeg wel al eens te maken met deze vreselijke ziekte. We gaan 24 uur in beweging zijn met ons team, want kanker slaapt ook nooit.”

Om Levensloop te steunen, organiseert De Handelsschool Aalst Soirée Levensloop Live. “Een gezellige avond met live muziek en tapas, op 20 september. Vanaf 19 uur zetten we de schoolpoort open en maken van onze speelplaats en studiezaal een gezellig plek om samen te babbelen, te dansen en te eten. De opbrengst van deze Soirée-avond gaat integraal naar Levensloop.”

De livemuziek wordt gebracht door talent uit onze school zelf. Er is muziek van Manuel Eiremmer (leerkracht en bekend van Von Detta) & friends, Damano, Kingson & friends (met oud-leerlingen Darling en Prince), The Moores (met oud-leerling Jasper Vandevenne).

“Wil je ons team graag steunen op of op 5 / oktober met ons mee lopen of wandelen? Dan kan je je op de site van Levensloop inschrijven of ons team steunen. Inschrijven kan ook via mariannegees@handelsschoolaalst.be”, zegt de school.