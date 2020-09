‘Socio-interactief radiofonisch bingoteevee’ aan de Dewaco-blokken Rutger Lievens

08 september 2020

15u06 0 Aalst Bewoners van de Dewaco-blokken aan de Rozendreef in Aalst worden vrijdag 11 september getrakteerd op een ‘socio-interactief radiofonisch bingoteevee’. Dominique Van Malder (Studio Orka, Radio Gaga) en Joris Hessels (Gentbrugge, Radio Gaga) zijn de gastheren van dienst.

De ‘socio-interactief radiofonisch bingoteevee’ start rond 18 uur en is een samenwerking tussen De Werf Aalst, De Vierdewereldgroep, Goeiedag Radio en Toer. “Een hartverwarmend project met sterke sociaal-artistieke inslag in een kwetsbare wijk”, zo omschrijft De Werf het.

Dominique Van Malder (Studio Orka, Radio Gaga) en Joris Hessels (Gentbrugge, Radio Gaga) zijn de gastheren van dienst. Ze installeren hun Cinémobiel en mini-radiostudio aan de Dewacoblokken in de Rozendreef en zorgen er voor veilig vertier. Dit doen ze met verzoeknummers, clips, ‘afstandelijke’ interviews met bewoners, bingo, karaoke, een lokale quiz en populaire kortfilms. In hun wit pak met veiligheidsbril, gewapend met veiligheidslinten en bijhorende ontsmettingsflessen, luisteren ze naar wat er leeft bij de bewoners en brengen ze troost in coronische tijden.

De voorstelling wordt live uitgezonden door Goeiedag Radio tussen 19 en 22 uur (105.1 FM) en live gestreamed op www.blokbusters.tv.