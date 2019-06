‘Slaapzakquiz’ voor toeristen: “Hoofdprijs is gratis overnachting in Aalst” Rutger Lievens

19 juni 2019

16u13 5 Aalst Visit Aalst legt de bezoekers van de Ajuinenstad deze zomer extra in de watten. Wie een verblijf boekt met de code ‘slaapzak’ en tussen 1 juli en 30 september in Aalst een overnachting boekt met de code ‘slaapzak’, krijgt bij aankomst in zijn verblijf een linnen draagtas tjokvol toeristische producten om Aalst te ontdekken.

Het toerisme in Aalst zit al een tijdje in de lift volgens de dienst Toerisme. “De stad trekt vooral dagjestoeristen aan, maar heeft ook meer dan voldoende te bieden voor een citytrip. Daarom zet Visit Aalst deze zomer in op het weekendje weg”, zegt schepen van Toerisme Mia De Brouwer (N-VA). “Met circusfestival Cirk!, de sensuele tentoonstelling PiKANT!, het Unesco-erkende belfort, prachtige groene plekjes en fijne winkels en horeca, biedt Aalst voor elk wat wils”, legt logiesverantwoordelijke Margot Van Scharen uit. “We vullen de slaapzak met toeristische producten en reiken de toerist zo tal van tips en activiteiten aan om een heerlijk weekendje Aalst te beleven. Zo zetten we in op duurzaam toerisme en de almaar hipper wordende staycation.”

Pikant

Toeristen die een overnachting boeken tussen 1 juli en 30 september en bij hun boeking de code ‘slaapzak’ gebruiken, ontvangen bij hun check-in in het hotel een linnen slaapzak. De zak is onder andere gevuld met toeristische brochures, gratis fietshuur, een kinderwandelzoektocht, tickets voor de tentoonstelling PiKANT! en vouchers van lokale handelaars en horeca.

Slaapzakquiz

Om de actie kracht bij te zetten, lanceert toerisme Aalst vanaf vandaag drie weken lang afleveringen van ‘de slaapzakquiz’: “We gingen op pad buiten Aalst en onderwierpen toevallige voorbijgangers aan een Oilsjterse quiz”, vertelt marketingexpert Laurien Van Melckebeke hierover. “Maar – typisch voor de Aalstenaars – voorzagen we een ludieke twist. Wie absoluut niets weet over Aalst, wint de hoofdprijs: een gratis overnachting in Aalst, zodat hij zijn kennis kan komen bijspijkeren.”

Het concept van deze ‘omgekeerde’ quiz, past perfect in het strategisch toeristisch plan, bevestigt schepen van Toerisme Mia De Brouwer. “Daarin definieerden we samen met alle stakeholders vier kernwaarden die het DNA van Aalst bepalen: vakmanschap, lef, creativiteit en satire. Al onze acties worden aan een of meerdere van die waarden afgetoetst.”

#zakskenemmen

De actie sluit aan bij de campagne #zakskenemmen, waarbij meer dan 100 handelaars in Aalst zakken met ludieke opschrift (onder andere de gelukzak, papzak, tamzak en broekzak) aan hun klanten verdeelden, om hen aan te moedigen hun zakken te vullen in de Aalsterse binnenstad.

Meer info op www.aalst.be.