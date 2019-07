‘Shelter Zomert’: tal van optredens voor het goede doel in de Sint-Annaschool Rutger Lievens

05 juli 2019

16u57 2 Aalst De Aalsterse vzw Shelter organiseert op zaterdag 6 juli ‘Shelter Zomert 2019'. De organisatie biedt onderdak aan meerderjarige jongeren tot ze op eigen benen kunnen staan. De opbrengst van ‘Shelter Zomert’ gaat naar de ondersteuning van deze kwetsbare jongvolwassenen.

Shelter Zomert vindt plaats in de Sint-Annaschool aan de Spaarzaamheidsstraat in Aalst. Vanaf 14 uur is er Radio Shelter, kinderanimatie, grime en krijgen kinderen een gek kapsel. Poppentheater Sloef komt langs voor de jongsten. Om 15 uur is het de beurt Prozak, een tributeband van De Kreuners. Vanaf 17.30 uur is er Jaunk, Pieter en daarna Alternative Nation.