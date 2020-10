“Serre-events mogen nog doorgaan. Alleen weten we nog niet tot hoe laat” Rutger Lievens

07 oktober 2020

12u20 0 Aalst Opluchting bij Lucky 21, dat in Aalst deze zomer enkele succesvolle events in serres organiseerde. Volgens de organisator kunnen de geplande events gewoon doorgaan en is dat niet in tegenstrijd met de nieuwe coronaregels. “Wij zijn blij dat de overheid eindelijk inziet dat professioneel georganiseerde evenementen, zoals het onze, niet het probleem zijn maar een deel van de oplossing”, zegt Marijn Broeckaert van Lucky 21. Het is nog niet duidelijk of de serre-events om 23 uur dan wel om 1 uur moeten afsluiten.

Het eerstvolgende event in de serres van Lucky 21 is ‘Oilsjt ajoin en bier me schoim met dj’s LaPlaz & Bjorn’ op 9 oktober. DJ Bobby Ewing komt op 10 oktober naar de serres. Ja, die events gaan gewoon door. Volgens Marijn Broeckaert van Lucky 21 is dat allemaal reglementair. “Nergens wordt er zoveel aandacht en middelen besteed aan social distancing als op professionele evenementen”, zegt hij. “Dat is bij ons niet anders, en dus mogen we, ook met de nieuwe maatregelen, gewoon open blijven.”

Sluitingsuur?

Broeckaert zet alles op alles om dit te doen slagen. “Wij nemen nog meer onze verantwoordelijkheid dan anders en zullen nog een éxtra veiligheidsagent inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen te allen tijde de maatregelen blijft respecteren”, zegt hij. “Mensen hebben nood aan entertainment en ontspanning, meer dan ooit. Mensen hebben daar récht op. Samen met onze securityploeg en onze bezoekers zorgen we al sinds dag 1 dat dit veilig kan. En we gaan door op dit elan. Alle evenementen gaan dus gewoon door, in de meest veilige omstandigheden.”

Over het uur dat de serrefuiven moeten afsluiten, daar bestaat wel nog wat twijfel over. Wordt het 1 uur ‘s nachts of 23 uur? “We onderzoeken dat nog. Feestzalen mogen tot 1 uur openblijven, dus het zou logisch zijn dat events ook om 1 uur moeten sluiten”, zegt hij.

Alle info op de website van Lucky 21.