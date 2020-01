‘Samen voor een verkeersveilig Aalst’ reageert op uitstel tonnagebeperking: “Schepen krijgt voordeel van de twijfel” Rutger Lievens

20 januari 2020

18u18 0 Aalst De tonnagebeperking bij de start en het einde van de schooldag wordt een maand later dan gepland ingevoerd, en daar kunnen de initiatiefnemers van ‘Samen voor een verkeersveilig Aalst’ mee leven. “Er is blijkbaar extra overleg nodig, we gunnen de schepen het voordeel van de twijfel”, zegt Dieter Janssens.

Groen-gemeenteraadslid Lander Wantens bracht aan het licht dat de invoering van de tonnagebeperking toch niet op de agenda van de gemeenteraad van januari stond. Nochtans had het stadsbestuur dat aangekondigd in december, toen een kind het leven verloor aan de vrachtwagenparking van Tereos. Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt er meer overleg nodig is met onder meer De Lijn en de huisvuilopgaling.

Dieter Janssens, een van de initiatiefnemers van de Lichtwandeling voor een verkeersveiliger Aalst na de dood van de 11-jarige Celio, reageert als volgt: “Natuurlijk hadden we liever een stemming gezien in januari, zoals trouwens door het bestuur aangekondigd en beloofd”, zegt hij. “Wanneer nu blijkt dat extra overleg nodig is, zijn we geneigd om de schepen het voordeel van de twijfel te gunnen. Deze tonnagebeperking is weldegelijk een belangrijke schakel naar een verkeersveiliger Aalst. Neen, niet alle problemen worden daarmee opgelost. Maar indien dit reglement reeds 2 maanden terug van kracht was geweest, was er alvast één ventje niet gestorven. De tonnagebeperking moet, samen met het komende mobiliteitsplan, op z’n minst een eerlijke kans krijgen.”