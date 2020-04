‘Ronde van het Begijnhof’: buren zwaaien van op de fiets naar HLN-heli Rutger Lievens

05 april 2020

15u25 0 Aalst De heli van HLN en VTM passeerde rond 14.30 uur ook in Aalst. Er waren tal van Aalstenaars die een spandoek uithingen of iets met krijt op straat tekenden. Een overzicht van de acties vind je De heli van HLN en VTM passeerde rond 14.30 uur ook in Aalst. Er waren tal van Aalstenaars die een spandoek uithingen of iets met krijt op straat tekenden. Een overzicht van de acties vind je hier . Aan het Begijnhof van Aalst tekenden de buren grote fietsen op de weg.

Een van de opvallendste acties in Aalst was die van de buren aan het Begijnhof. Zij tekenden met krijt grote fietsen op straat. Er was een start- en finishlijn. Jong en oud reed er toertjes rond het plein. “Allemaal met respect voor de social distance”, verzekeren Livia Van Eeckhaut en Lander Wantens, buurtbewoners van het Begijnhof. Op het grasveld legden ze een hart van witte lakens. De buren zaten op de fiets toen de heli van HLN en VTM overvloog.