‘Roein endj, cervela en loeiktrippen’: vragen over charcuterie op examen cursus Oilsjters Rutger Lievens

28 januari 2020

17u46 0 Aalst De module ‘Aalsters’ van het CVO Pro Aalst werd op 16 januari afgerond met een schriftelijk en een mondeling examen. “Op het mondeling werd aan de cursisten onder andere gevraagd hoe een aantal fijne vleeswaren (boival) in het Aalsters heten”, zeggen lesgevers Jan Louies en Jacquy De Pauw.

In Aalst kan je een cursus Aalsters dialect volgen en een van de examenvragen ging over charcuterie. “Dit gebeurde aanschouwelijk door de charcuterie in kwestie te tonen. Hoewel volgens de vigerende wetgeving de examenvragen een aantal jaren moeten bewaard blijven, werden deze nadat de laatste cursist overhoord was, opgegeten door de lectoren en de examen-juryleden. De roein endj, hoslek, cervela, witte, zwerte en loeiktrippen en de neir smaakten”, laten de lectoren weten. Volgende herfst start een nieuwe module met verse examenvragen.