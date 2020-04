“Prinsenverkiezing Arendcarnaval zeker nog dit jaar” Rutger Lievens

09 april 2020

19u45 0 Aalst Paaszondag komt eraan en normaal gezien gaat in Aalst dan ook de stoet van het Arendcarnaval door de straten. Door het coronavirus kan dat dit jaar niet doorgaan zoals gepland. Er is zelfs nog geen Arendprins verkozen. Volgens de organisatoren is uitstel echter geen afstel.

Normaal reed de Arendprins op Paaszondag zwaaiend met zijn scepter door de straten van de Arendwijk in Aalst. Niet dus, door het coronavirus. Of de stoet dit jaar nog zal doorgaan, is niet zo zeker. De prinsenverkiezing van het Arendcarnaval komt er wel nog zegt Kristof Roelandt van het Arendcomité.

“De prinsenverkiezing zullen we zeker nog dit jaar laten plaatsvinden. De datum ligt nog niet vast, dat zullen we beslissen als we weten dat er weer evenementen mogen plaatsvinden. We zouden daar graag een carnaval aan verbinden”, zegt Roelandt. “Als er geen carnaval of prinsenverkiezing mag plaatsvinden tot september, dan verschuift de stoet wel naar volgend jaar. Afwachten dus.”