[OVER]WINTEREN in Aalst: vier koopzondagen, winterse acts en schaatsen aan de Dender Rutger Lievens

01 december 2019

11u10 0 Aalst Vanaf vrijdag 6 december start [OVER]WINTEREN in Aalst. De stad hult zich tijdens de eindejaarsperiode 5 weken lang in winterse gezelligheid. “Shoppen, schaatsen of genieten van de kerstsfeer... Er valt voor iedereen wat te beleven. Het traditionele startschot is de koopavond Aalst Twinkelt, op vrijdag 6 december. Nadien zijn er 3 Winterweekends op 14-15, op 20- 21-22 en op 28-29 december, met telkens animatie. Op 5 januari 2019 is er nog een extra koopzondag”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Aalst Twinkelt is sinds enkele jaren een van de drukste shoppingmomenten in het centrum van Aalst. “Tijdens Aalst Twinkelt op vrijdag 6 december zetten heel wat handelaars in de binnenstad hun deuren extra lang open. Naar goede gewoonte zijn er verschillende winterse acts in de winkelstraten. De avond wordt feestelijk afgetrapt om 18.30 uur. Dan worden de lichtjes van de kerstboom op de Grote Markt aangestoken”, zegt de stad. “Tick en Tock, twee knotsgekke teletijdmachines luisteren dit startschot op met hun confettikanonnen. Wie tijdens de koopavond tussen 18 en 19 uur een aankoop doet, kan op vertoon van het winkelticket een ludieke winkeltas van #zakskenemmen afhalen in de kerstchalet in de Korte Zoutstraat tussen 19 en 20 uur. Je kunt die avond ook het belfort by night bezoeken.”

Koopzondagen

Tijdens het tweede WinterWeekend vind je op de Hopmarkt de leukste kerstcadeaus. Vanaf vrijdagavond 20 december prijzen lokale creatievelingen, hobbyisten en kunstenaars er hun mooiste en lekkerste producten aan op de stemmige pop-up kerstmarkt. Er is niets dan goed nieuws voor de shoppingliefhebbers. Maar liefst 4 zondagen op rij zijn de winkels open in de namiddag. Op 15, 22 en 29 december kan je volop eindejaarsaankopen doen. En op zondag 5 januari kan je het nieuwe jaar al shoppend inzetten en de start van de koopjes meepikken.

“Wie honger en dorst heeft gekregen van het shoppen, loopt best even langs de Grote Markt. Het gezellig kerstdorp WinterSmaak biedt lekkers voor zoete en hartige goesting. Uiteraard kun je ook steeds terecht bij de sfeervolle horecazaken in de buurt. Die trakteren je trouwens iedere zaterdag- en zondagnamiddag op live muziek”, zegt de burgemeester van Aalst.

Schaatsen

Op het Werfplein kun je de schaatsen aanbinden op een overdekte piste van meer dan 600 vierkante meter. Na het schaatsen is het tijd voor een bezoekje aan de Bar aan de Stroom. In deze WinterBar met zicht op de Dender kun je opwarmen en nagenieten.

Kom met de fiets of het openbaar vervoer naar de binnenstad. Wie liever de wagen neemt, kan die kwijt op één van de 11 parkings die plaats bieden aan 2.500 wagens. Het volledige programma vind je op www.overwintereninaalst.be en in de brochure die je kunt afhalen bij vele handelaars, in het administratief centrum of het toeristisch kantoor.