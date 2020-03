‘Omi’ en kleinkinderen gescheiden door coronavirus: “Een traantje weggepinkt vanachter het raam” Rutger Lievens

19 maart 2020

15u07 0 Aalst Jong en oud zijn gescheiden van elkaar in deze coronacrisis, en dat doet pijn. Deze ‘omi’ uit Herdersem miste haar kleinkinderen zo erg dat ze hen toch eens wilde begroeten, maar dan wel vanachter het raam. Zo gezegd, zo gedaan. En dat ging gepaard met een lach en een traan.

“Het is straf dat het je aangrijpt, aan allebei de kanten van het raam”, zegt Steven De Wolf, papa van de kinderen. “Ons zoontje Rune wilde knutselen en we zochten daarom een leeg conservenblik. Omi kwam langs om dat af te geven. Ze had ook de lokale handelaar onderweg nog even een steuntje in de rug gegeven door tulpen te kopen. Je kon er geld achterlaten en tulpen meenemen, zonder contact te maken met de handelaar, dus. Het zien van de kleinkinderen ging gepaard met een lach, maar ook met een traan. Een beeld dat we nooit zullen vergeten”, zegt Steven.