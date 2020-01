‘Oilsjt Zingt’ haalt carnavalsklassiekers van onder het stof (en het publiek mag meezingen) Rutger Lievens

10 januari 2020

10u53 0 Aalst Het is al de derde editie van Oilsjt Zingt. Het Aalsters zangfeest vindt dit jaar plaats in de feestzaal van de carnavalskantine Halle 13. De klassiekers van Kamiel Sergant, Jean-Paul De Boitselier, Johnny Marcoen en vele anderen worden er vanonder het stof gehaald.

Op zaterdag 8 februari en zondag 9 februari in de feestzaal van carnavalskantine Halle 13. “De klassiekers van Kamiel Sergant, Jean-Paul De Boitselier, Johnny Marcoen en vele anderen worden er vanonder het stof gehaald en de ambiance die typerend was voor de Keizerhallen wordt er terug getoverd. Jong en minder jong geweld zingen er dé klassiekers van Oilsjt Carnaval, uiteraard verwachten we van het publiek dat ook zij massaal meezingen met behulp van hun tekstenboek”, zegt Bart Marcoen van Oilsjt Zingt.

Bart Marcoen heeft met zijn project Muzikoilsjt al heel wat oude liedjes (zoals die van het Corum Alostum Imperiale, Stemmingstrio, Loeken Tatjen, Enrico,enz) gered uit de vergetelheid. “Met dit evenement willen we de klassiekers zoals Raldegeda, Oilsjteneers Zemmen of Zjeur Jong in ere herstellen. Het zingen van echte volksmuziek is ook in Gent en Antwerpen al heel succesvol gebleken. We willen er geen massa-evenement van maken, het moet het vooral sfeervol en gezellig blijven. We zijn voortdurend op zoek naar dingen die de mensen prikkelen met diverse zintuigen. We kruiden het geheel dus met een stevige portie nostalgie”, aldus Bart.

“Deze artiesten staan op het podium om hun -of hun versie van- ‘een echt aa’ken’ te brengen: Antoine Van der Heyden, Pascal Solomé, Joeri Mens, , Enrico Leclair, Hendrik Daelman, Frank van Rymenant, Patrick De Neve, Loeken Tatjenen vele anderen”, zegt Marcoen.

Op zaterdag 8 februari gaan de deuren open om 18.30 uur, Oilsjt Zingt start om 20 uur. Op zondag 9 februari gaan de deuren open om 14 uur en start het om 15 uur.

Een ticket kost 15 euro per persoon en kan besteld worden via de website https://oilsjtzingt.wordpress.com/