‘Moedig achterwaarts’ op 8 oktober in première in CC De Werf Rutger Lievens

07 september 2020

10u38 0 Aalst Op 8 oktober gaat in CC De Werf in Aalst ‘Moedig achterwaarts’ in première, het collectief dat Tim Foncke samen met Delphine Lecompte, Piet De Praitere en Joke Van Caesbroeck uit de grond heeft gestampt.

“Iedere derrière in een pluchen zetel is een hart onder de riem van de cultuursector en een middelvinger naar het virus. Dus doe jezelf een plezier en wees erbij. Première in de première: ik breng fragmenten uit mijn nieuwe, autobiografische roman”, zegt schrijver Tim Fonck.

“Als op één tafel baldadige gedichten van Delphine Lecompte, absurde verhalen van Piet De Praitere, tragikomische verhalen van Joke Van Caesbroeck en ontregelende romanfragmenten en brieven van Tim Foncke liggen, dan kan de uitvinder van de tafel, Jean-Didier Dutable, op zijn twee oren dood zijn”, zo omschrijft het literaire collectief het zelf.

Tickets en info op de website van CC De Werf.