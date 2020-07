‘Meest geschikte kandidaat’ Wim Leerman grijpt naast Oost-Vlaams gouverneurschap, maar geeft de strijd niet op: “Procedure bij Raad van State al aangespannen” Rutger Lievens

17 juli 2020

15u26 0 Aalst Het ziet er naar uit dat Wim Leerman, algemeen directeur van de stad Aalst, naast het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen zal grijpen. Via een politieke benoeming lijkt het Carina Van Cauter te worden. Leerman geeft zich echter nog niet gewonnen, hij spande al een procedure aan bij de Raad van State. “We zullen zien wat die zegt.”

Wat voorafging: op aandringen van Open Vld kwam er een ‘objectieve procedure’ voor het verkiezen van een gouverneur. Dat leidde tot meer dan 100 kandidaturen, waaruit uiteindelijk een shortlist van 15 mensen werd gefilterd na tests. Op bijkomende tests scoorde Wim Leerman het best. Dus, vond Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), moet hij gouverneur worden.

Gênant gekibbel

Maar dat was zonder Open Vld gerekend, die Carina Van Cauter in de stoel wilde. Het resulteerde in maanden van gênant gekibbel, tot de resultaten van de test van Van Cauter in de media verschenen, en zij haar kandidatuur introk. Dat leverde nog steeds geen gouverneur op. De politieke benoeming werd opnieuw ingevoerd, waardoor de weg weer open lag voor Van Cauter.

De objectieve procedure voorziet dat de Vlaamse Regering uit de voorgestelde lijst van geslaagde kandidaten de meest geschikte kiest. Ik ben hiervoor twee keer voorgedragen Wim Leerman

Wim Leerman geeft de strijd nog niet op. “De Vlaamse regering heeft een beslissing genomen over (onder meer) de gouverneurspositie van Oost-Vlaanderen”, stelt hij vast. “Het is een hele goede zaak dat de Vlaamse regering inziet dat de functie van gouverneur volwaardig ingevuld dient te worden en hier actie toe onderneemt. Gouverneurs hebben wel degelijk een belangrijke scharnierfunctie in ons complex overheidsbestel. Zij kunnen mee het verschil maken en er voor zorgen dat iedereen veilig, duurzaam en in vertrouwen kan leven, werken, wonen, ontspannen.”

Raad van State

“Ik neem evenwel akte van het feit dat de Vlaamse regering voor Oost-Vlaanderen overgaat tot een politieke aanduiding en hiermee de objectieve procedure naast zich wil neerleggen. Deze procedure voorziet dat de Vlaamse Regering uit de voorgestelde lijst van geslaagde kandidaten de meest geschikte kandidaat kiest, die het best voldoet aan het competentieprofiel. Ik ben hiervoor twee keer voorgedragen. Ik stel vast dat deze voordracht nu niet gebeurt”, zegt Wim Leerman.

“Nochtans lopen procedures voor schorsing en vernietiging bij de Raad van State van de beslissing om de objectieve procedure stop te zetten en van de beslissing om die objectieve procedure terug te schrappen. “Ook hier zal ik het aan de deskundigheid van die Raad van State overlaten.”