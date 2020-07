‘Maggie De Block met mondmasker’ door cartoonist Bram De Baere Rutger Lievens

15 juli 2020

18u02 30 Aalst Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft de Aalsterse cartoonist Bram De Baere geïnspireerd. “Het wordt moeilijker om de realiteit te kloppen”, zegt hij.

Bram De Baere staat in Aalst bekend als de man die ontwerpen maakt voor carnavalswagens en carnavalskarikaturen en zelfs af en toe een carnavalsaffiche. De Baere tekent echter ook regelmatig nationale en internationale politici en zijn laatste werk springt in het oog. Maggie De Block met haar mondmasker met daarop een tekening van haar eigen gezicht. “When it’s getting harder and harder to beat reality...”, schrijft De Baere bij zijn Facebookpost. Meer werk van Bram op zijn Instagrampagina.