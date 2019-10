‘Maarten en de magie van de mantel’: expo en kinderboek vertellen uitzonderlijke verhaal van Sint-Maarten Rutger Lievens

03 oktober 2019

14u53 1 Aalst Op 11 november is het weer Sint-Maarten in Aalst. Wie graag al in de sfeer komt kan vanaf nu de tentoonstelling ‘Maarten en de magie van de mantel’ bezoeken in het stedelijk museum van Aalst. Er is een gelijknamig kinderboek.

“Denderland is een echte Sint-Maartensregio. Zowel in Aalst, Lede als in Erpe-Mere wordt elk jaar Sint-Maarten gevierd op 11 november”, zegt Karim Van Overmeire (N-VA), voorzitter van Erfgoedcel Denderland en Aalsters schepen van Erfgoed. “De Sint-Maartensviering is een uniek stukje erfgoed in Vlaanderen en werd daarom, net als de Sinterklaasviering, opgenomen op de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed van Vlaanderen. In 2019 en 2020 zetten we dit met het museum en de erfgoedcel extra in de kijker.”

Kijk- en voorleesboek

“Sint-Maarten is een echte kindervriend, maar hoe goed kennen kinderen het verhaal van Martinus van Tours nog en hoe groot is de verwarring met Sinterklaas? Om kinderen kennis te laten maken met de typische erfgoedelementen van de Sint-Maartensviering lanceren we het kijk- en voorleesboek ‘Maarten en de magie van de mantel’, dat op een ludieke manier het verhaal vertelt van Maarten die Sint werd”, zegt Michaël Van Houtte, erfgoedconsulent bij de erfgoedcel. “Hiervoor werkten we samen met illustrator Nikola Hendrickx en auteur Mario De Koninck, die vorige jaar de LangZullenWeLezen!-trofee van de VRT wonnen voor beste kinderboek. Het is een prachtig boek geworden, voor jong en oud.”

Expo

Bij de expo kan je het bijzondere verhaal van Martinus die Sint werd, letterlijk binnenstappen. Je ontdekt zelf het leven van Martinus en verbaast je zo over zijn goede daden. De jongsten onder ons kunnen ook zelf aan de slag gaan met leuke opdrachten en zelf een beetje Sint worden. Cultuurliefhebbers komen aan hun trekken in een tweede expositiezaal, die het verhaal van Martinus van Tours vertelt aan de hand van bekende en minder bekende iconografische voorstellingen.

Er is ook een educatief pakket ‘Sinte-Merten op ne stok’ voor leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. Je kan het erfgoedpakket gratis downloaden op erfgoedceldenderland.be. Daar vind je ook de info over de lezingenreeks. Aan de vooravond van de komst van Sint-Maarten op 11 november, staat de museumnacht van ’t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst in het teken van de goedheilige man. “Het museum wordt omgetoverd tot een magische plek, met lampionnen en Sint-Maartensvuur. Er worden kinderworkshops georganiseerd die kinderen de eeuwenoude Sint-Maartenstradities laten herontdekken. Het museum is uitzonderlijk wat langer open; een hapje en een drankje kunnen daarbij zeker niet ontbreken. De ideale voorbereiding op de komst van Sint-Maarten”, zegt Van Overmeire.