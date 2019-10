‘Maak je dromen waar!’ Dirk Denoyelle inspireert startende ondernemers in Utopia Rutger Lievens

02 oktober 2019

14u32 2 Aalst Dirk Denoyelle geeft op donderdag 10 oktober in Utopia negen praktische tips waarmee jij jouw dromen kan waarmaken. Laat je als startende ondernemer inspireren!

“Je hoort het zo dikwijls: ‘Maak je dromen waar!’… Allemaal goed en wel, maar hoe begin je hieraan? Hoe maak je van een idee of een droom de realiteit? Hoe kom je tot actie? Waar moet je als startende ondernemer op letten om van een unieke droom of idee een succes te maken?”, zegt Broekias, die Dirk Denoyelle uitnodigde in Utopia. “Droom jij ook wel eens? Van een zelfstandige job, een eigen bedrijf? Dirk Denoyelle geeft op donderdag 10 oktober tips om over te gaan tot actie, om van je droom realiteit te maken. De #Goedgeboekt-lezing start om 19.30 uur en is gratis. Nadien krijg je ook nog een drankje dankzij Utopia Aalst en Broeikas en kan je netwerken. Inschrijven is wel noodzakelijk via de website van Broeikas.”