‘Leaf’ is nieuwe hippe foodbar op Grote Markt: “Salad bowls, pokébowls, pancakes en zoveel meer” Rutger Lievens

09 september 2020

16u06 36 Aalst Op haar 22ste opent Demi Janssens al haar eerste zaak: Leaf. De jonge onderneemster koos als locatie de Grote Markt van Aalst uit en zal er vanaf vrijdag 11 uur gezonde salades, pokébowls en pancakes serveren.

Bij Leaf vind je gezonde salades maar ook quilty pleasures. “Zowel vleeseters, vegetariërs als veganisten zijn welkom”, zegt ze. “We serveren salade bowls, quinoa bowls, pokébowls, bagels, american pancakes, smoothies en juices”, zegt Demi. “We zullen veel via take away werken en hopen dat de scholieren en studenten hier hun smoothie of koffiekoek komen halen. Binnen een tweetal maanden willen we via Deliveroo ook aan bedrijven lunches leveren. Op zondag doen we ook brunchparties. Daarvoor moet je wel reserveren.”

Het doel is iets te brengen voor jong en oud dat Aalst nog niet kent. “Ik ben hier altijd naar school gegaan in Aalst, in DvM. Ik ben afgestudeerd als make-upartiest. Ik kom rechtstreeks van de schoolbanken. Als scholier ga je in Aalst onder de middag al eens binnen bij McDonald’s of haal je een broodje, maar dat is altijd hetzelfde. Dus nu probeer ik iets op te starten dat ik miste toen ik zo jong was. De gevel van pand heb ik altijd geweldig gevonden, dus ik ben superblij dat het hier kan.”

Het ondernemen zit trouwens in de familie. Demi is de zus van Dean Janssens, die aan de overkant van de Grote Markt James Bar uitbaat.