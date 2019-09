“Laat huisartsen parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners” Rutger Lievens

13 september 2019

18u36 7 Aalst Andreas Verleysen, huisarts en verkozen voor Groen, zal tijdens de komende gemeenteraad van Aalst parkeerproblemen van huisartsen aanklagen. Hij stelt voor om de huisarts tijdens zijn dienstronde te laten parkeren op plaatsen voorbehouden aan bewoners.

“Sedert vijf jaar staat Aalst op de lijst van gemeenten met een tekort aan huisartsen: Aalst is erkend als Impulseo-gebied. Net als in de meerderheid van de Vlaamse gemeenten zijn er minder dan negen huisartsen per 10.000 inwoners. Bovendien is de gemiddelde leeftijd van de actieve huisartsen nog steeds hoog. Heel wat 65+’ers onder de huisartsen zijn nog actief. Neem daarbij de vergrijzing en de toename van de bevolking en de toegang tot een huisarts is niet langer gewaarborgd. Om de kwaliteit van de zorg te blijven waarborgen, zagen de meeste praktijken zich genoodzaakt geen nieuwe patiënten meer te aanvaarden”, zegt Verleysen.

“De mobiliteitsknoop bemoeilijkt al jaren het afleggen van huisbezoeken. We verliezen veel tijd in files en het zoeken naar een parkeerplaats in de woonstraten. Kan het stadsbestuur dan niets ondernemen om het probleem aan te pakken? Wij denken van wel. Enerzijds de praktische werkvoorwaarden voor de huisartsen verbeteren”, zegt hij.

“De parkeerproblemen voor de huisarts op huisbezoek kunnen we verminderen: laat de huisarts toe tijdens zijn dienstronde te parkeren op plaatsen voorbehouden aan bewoners. En kan hetzelfde ook voor de andere zorgverleners aan huis?”, vraagt Verleysen. “Laat de huisarts toe te parkeren nabij zijn consultatie, ook als hij daar niet woont.”