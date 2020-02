Krejeis op eerste plaats bij de middelgrote groepen Rutger Lievens

24 februari 2020

22u41 0 Aalst Krejeis haalt het goud bij de middelgroepen. Hun ‘pasters en ingelen’ overtuigde de jury. Op twee bij de middelgroepen staan De Zwiejtzoel’n en op drie Bedesterd.

Het is niet de eerste keer dat Krejeis de eerste plaats wegkaapt. “Het is de vierde keer dat we winnen”, zegt Nils Picqueur van Krejeis. “Ondertussen bestaan we 32 jaar. Het was een moeilijk jaar en door het weer konden we niet alles laten zien, maar dat geldt ook voor andere groepen. De middelgrote categorie was de groep des doods, de collega’s waren ook goed. Ik denk dat onze vleugels uiteindelijk de doorslag hebben gegeven”, zegt Nils.

