Exclusief voor abonnees "Kom eens op mama's schoot liggen...": hoe Luc De Winne en Maggy Strobbe zoontje Joachim (7) en baby Melissa vermoordden in Hotel de la Gare in Aalst ZOMERREEKS. De strafste misdaadverhalen van de voorbije 50 jaar Willy Cardon

17 juli 2020

18u35 0 Aalst Hoe diep kan je als ouders wegzinken, om je twee jonge kinderen zo gruwelijk om het leven te brengen? Begin januari 1999 verstikten Luc De Winne en Maggy Strobbe op een Aalsterse hotelkamer eerst hun drie maanden oude baby Melissa. Het lijkje hielden ze twee dagen verborgen voor haar broertje Joachim (7), in een kussensloop, op de kamer. Nadat ze zich - met champagne - moed hadden ingedronken, kwam hun zoontje aan de beurt... Het relaas van een dubbele kindermoord, die iedereen ruim elf jaar na de feiten nog altijd koude rillingen bezorgt. In deze nieuwe zomerreeks leest u alles over Hoe diep kan je als ouders wegzinken, om je twee jonge kinderen zo gruwelijk om het leven te brengen? Begin januari 1999 verstikten Luc De Winne en Maggy Strobbe op een Aalsterse hotelkamer eerst hun drie maanden oude baby Melissa. Het lijkje hielden ze twee dagen verborgen voor haar broertje Joachim (7), in een kussensloop, op de kamer. Nadat ze zich - met champagne - moed hadden ingedronken, kwam hun zoontje aan de beurt... Het relaas van een dubbele kindermoord, die iedereen ruim elf jaar na de feiten nog altijd koude rillingen bezorgt. In deze nieuwe zomerreeks leest u alles over de strafste misdaadverhalen van de laatste 50 jaar.

Ook al heb je er als gerechtsjournalist tientallen op de voet gevolgd, toch zijn er een paar moorden waarvan je nog perfect weet waar je was, toen de melding binnenliep. Zoals die gure zaterdagmiddag 9 januari 1999: “Een familiedrama, in een hotel in Aalst. Ouders hebben hun twee kinderen vermoord en probeerden daarna zelfmoord te plegen”. Niet alleen het feit van de dubbele kindermoord, maar nog veel meer de extreem gruwelijke manier waarop, staan voor altijd in mijn geheugen gegrift.

