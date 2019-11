‘Knuffel For Life’ steunt Vlaamse Vereniging Autisme Rutger Lievens

04 november 2019

13u05 3 Aalst Guy Clemminck en Helia Ramos zijn in Aalst gestart met hun actie ‘Knuffel For Life 2.0’. Vorig jaar zamelden ze meer dan 5.000 euro in voor de Vlaamse Vereniging Autisme.

“De opbrengst van onze actie gaat naar de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA), waar we zelf al veel hulp en tips van kregen”, zeggen Guy en Helia. “Voorlopig hebben we al meer dan 2.500 euro ingezameld en we hopen tegen de start van ‘De Warmste Week’ meer dan 5.000 euro bij elkaar te krijgen. Je kan ons vinden in winkelstraten, op markten of evenementen zoals een Halloweentocht. Elke bijdrage is welkom. Wie dat wenst krijgt een warme knuffel als bedanking, maar dat is zeker geen verplichting. De opbrengst uit onze collectebussen wordt voor de volle honderd procent doorgestort.”

“Je kan onze actie ook steunen door een uurtje of langer mee te helpen bij de inzamelingen. Neem hiervoor contact op met guy_clemminck@hotmail.com voor verdere afspraken”, zeggen de initiatiefnemers.

“Vorig jaar hebben we 5.130,14 euro ingezameld. Hiermee werd door de VVA een prikkelcaravan aangekocht en ingericht. Ondertussen werd deze in alle Vlaamse provincies ingezet om mensen kennis te laten maken met de dagelijkse problemen die mensen met autisme ondervinden. Nieuw dit jaar zijn onze collectebussen in handelszaken in Aalst en omgeving. We hopen opnieuw op jullie gulle hand en zijn blij met elke cent die jullie schenken aan het goede doel. Er is ook een Facebookgroep waar je kan volgen op welke data en locaties we staan https://www.facebook.com/groups/518643335655737/admin_activities/.”