“Jongeman van Turkse origine achtervolgde me tot aan mijn huis... om mijn portefeuille terug te geven” Rutger Lievens

23 juni 2019

13u57 13 Aalst Ivan De Boom (51) uit Aalst wil de jongere bedanken die al de moeite van de wereld heeft gedaan om hem zijn portefeuille terug te bezorgen. “Het ging om een jongere van vreemde origine, waar sommige mensen in deze stad tegenwoordig zo’n slechte dingen over zeggen”, zegt Ivan.

Ivan is een minder mobiele Aalstenaar die zijn elektrische rolwagen ‘Tesla’ heeft gedoopt. “Ik kwam vrijdagavond van het Koning Astridpark en reed naar mijn huis aan de Gentsesteenweg. Ter hoogte van het kruispunt Appel, waar de Gentsesteenweg met de Sint-Annalaan kruist, hoor ik iemand roepen: ‘Meneer, meneer!’”, zegt Ivan. “Ik kijk in de spiegel van mijn ‘Tesla’ en zie dat ik achtervolgd word door een jonge gast op een fiets. Een kloeke beer van 17 jaar oud met getaande huid. Na al die verhalen in de media dacht ik: versnelling hoger en maken dat ik thuis ben...”

Aan zijn huis kan de jongere Ivan eindelijk inhalen. “Waar hij mijn portefeuille bovenhaalt. Ik was die blijkbaar ergens verloren en hij had dat gezien. Ik ben geschrokken en in plaats van hem uitgebreid te bedanken haal ik wat centen uit mijn portefeuille en geef ik hem die. Achteraf dacht ik: wat heb ik die mens nu gegeven? 10 cent? In mijn portefeuille zat 120 euro toen ik ze verloor en die zat er nog altijd in. Ook mijn identiteitskaart en al mijn bankkaarten zaten gewoon nog op hun plaats. Alles zat er nog in.”

Volgens Ivan gaat het om een jongere van Turkse afkomst. “Na alles wat er gebeurd is de laatste tijd in Aalst - al die gekke racistische brieven - vind ik het belangrijk om die jongen eens uitgebreid te bedanken en iets te trakteren op café. Ik heb het gevoel dat ik niet genoeg ‘bedankt’ heb gezegd.”